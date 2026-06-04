La Juventus sta programmando la prossima stagione di campionato e sono diversi i cambiamenti che andrebbero fatti nel corso delle prossime settimane. Soprattutto in porta ci si aspettava una vera e propria rivoluzione, con l'addio sia da parte di Michele Di Gregorio che di Mattia Perin anche se nel corso delle ultime ore sembra stia per cambiare il tutto e di conseguenza sta prendendo quota una nuova pista. Una situazione tutta da definire, ma la sensazione è che la Juventus possa confermare almeno il secondo portiere nel corso della stagione che verrà e di conseguenza affidarsi (ancora una volta) alle prestazioni di Mattia Perin. Passiamo a tutti i dettagli di quello che sarebbe un rinnovo decisamente importante, ma anche sorprendente.

Il rinnovo dell'estremo difensore bianconero

Mattia Perin, portiere della Juventus

L'estremo difensore ha un contratto fino al prossimo 2027, ma al momento non c'è ancora una pista di mercato vera e propria. La sensazione è che la società possa offrire un altro biennale e di conseguenza tenersi le sue prestazioni fino alla chiusura della carriera ad altissimo livello, visto che arriverebbe con la Juventus fino al 2029. Allo stesso tempo, i bianconeri, stanno lavorando per mettere a referto un rinforzo importante ed aggiungere un grande portiere come primo.

Il nuovo portiere

favorito che potrebbenel corso delle prossime partite e soprattutto della prossima stagione dovrebbe essere Emiliano Martinez, anche detto il Dibu. Questo è il profilo che più di tutti piace alla società bianconera, ma al momento nulla è ancora scritto visto che. La seconda possibile pista è quella che riguarda l'estremo difensore della Fiorentina:. Adesso non resta che attendere e capire quale colpo proverà a chiudere la Juventus e soprattutto a chi affidare la sua porta.