La Juventus cerca nuovi gol per il post Vlahovic

La Juventus continua a lavorare sul mercato offensivo per costruire il reparto attaccanti della prossima stagione. Con l’addio ormai imminente di Dusan Vlahovic, la dirigenza bianconera è chiamata a individuare nuovi profili in grado di aumentare peso offensivo, continuità realizzativa e caratteristiche differenti all’interno della rosa. I nomi che stanno raccogliendo maggiore attenzione sono soprattutto due: Alexander Sorloth e Randal Kolo Muani. Le due operazioni vengono considerate separate, ma non necessariamente alternative. La Juventus, infatti, continua a valutare la possibilità di intervenire in maniera importante davanti, soprattutto nel caso in cui dovessero concretizzarsi ulteriori uscite nel reparto offensivo. Entrambi i giocatori vengono apprezzati da Luciano Spalletti, ma possiedono caratteristiche profondamente diverse. Per questo motivo anche i numeri aiutano a comprendere meglio il loro possibile impatto.

Sorloth porta numeri, fisicità e continuità

L’ultima stagione di Alexander Sorloth racconta di un attaccante estremamente produttivo. Con l’Atletico Madrid, il centravanti norvegese ha collezionato complessivamente 54 presenze, realizzando 20 gol e aggiungendo anche un assist. La produzione offensiva è stata distribuita su più competizioni. In campionato sono arrivate 13 reti, mentre in Champions League il bottino si è fermato a sei gol, compresa una tripletta realizzata durante i playoff. A questi numeri va aggiunta una rete segnata in Supercoppa. Il dato che colpisce maggiormente riguarda però la continuità. Sorloth ha infatti partecipato a un gol ogni 134 minuti giocati, confermando un rendimento offensivo molto elevato. La sua fisicità e la capacità di occupare l’area rappresentano inoltre caratteristiche che oggi mancano alla Juventus.

Kolo Muani convince per duttilità e mobilità

Diverso il discorso relativo a Randal Kolo Muani. Dopo l’esperienza vissuta alla Juventus, il francese ha trascorso l’ultima stagione al Tottenham, collezionando 41 presenze complessive. Il bottino offensivo è stato inferiore rispetto a quello del norvegese. L’attaccante francese ha chiuso l’anno con 5 gol e 4 assist, distribuiti tra campionato e competizioni europee. In Premier League ha trovato la rete nel derby contro l’Arsenal, mentre in Champions League ha realizzato quattro gol. Tra le prestazioni migliori resta la doppietta, accompagnata da un assist, contro il Paris Saint-Germain. Pur avendo numeri inferiori, Kolo Muani continua a essere molto apprezzato per mobilità, capacità associativa e versatilità tattica. La Juventus continua quindi a valutare: da una parte i numeri e la fisicità di Sorloth, dall’altra la duttilità e la conoscenza dell’ambiente di Kolo Muani. Il mercato offensivo bianconero, però, è soltanto all’inizio.