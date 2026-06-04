Cedere prima di comprare

La Juventus continua a costruire il proprio mercato seguendo una linea molto precisa: prima le cessioni, poi gli acquisti. L’obiettivo della dirigenza bianconera è alleggerire costi, liberare spazio in rosa e creare margini economici per intervenire successivamente sul mercato in entrata. Per questo motivo, nelle prossime settimane particolare attenzione sarà riservata agli esuberi e ai giocatori destinati a rientrare dai prestiti. Tra questi figura anche Joao Mario, uno dei nomi maggiormente destinati a lasciare nuovamente Torino. Il portoghese non è riuscito a convincere né Igor Tudor né Luciano Spalletti, motivo per cui la società continua a cercare una nuova sistemazione. Dopo l’esperienza in prestito al Bologna, che non ha portato sviluppi concreti, nelle ultime settimane è emerso con forza l’interesse della Fiorentina.

La Fiorentina pensa a Joao Mario per il post Dodò

La società viola sta valutando diversi cambiamenti sulle corsie laterali e il possibile addio di Dodò potrebbe aprire nuovi scenari. Il laterale brasiliano continua infatti ad avere estimatori importanti, soprattutto in Serie A, e una sua partenza costringerebbe la Fiorentina a intervenire sul mercato. Proprio in questo contesto si inserisce il nome di Joao Mario. Secondo le indiscrezioni emerse, il profilo del portoghese sarebbe particolarmente gradito a Fabio Paratici, che lo considererebbe un candidato concreto per rinforzare la fascia destra. La formula attualmente discussa sarebbe quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Le cifre complessive dell’operazione potrebbero aggirarsi tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Un elemento appare già piuttosto chiaro: Joao Mario avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi a Firenze, attratto soprattutto dalle maggiori garanzie tecniche.

Nico Gonzalez aspetta l’Atletico Madrid

Parallelamente continua a essere monitorata anche la situazione di Nico Gonzalez. L’argentino resta tra i profili che la Juventus potrebbe sacrificare durante l’estate per generare nuove risorse economiche. L’interesse dell’Atletico Madrid continua a essere concreto. Diego Simeone apprezza il giocatore e avrebbe espresso gradimento per un possibile ritorno nella capitale spagnola. Il principale ostacolo resta però economico. La Juventus continua infatti a chiedere circa 30 milioni di euro, mentre l’Atletico non sembra intenzionato a superare quota 20 milioni. La distanza resta significativa, ma non definitiva. Il Mondiale potrebbe infatti modificare gli equilibri. Una buona competizione di Nico Gonzalez potrebbe aumentare interesse, valore e margini di trattativa. Per questo motivo Juventus e Atletico sembrano orientate ad aggiornarsi nuovamente nelle prossime settimane. E il mercato bianconero continua a dipendere, prima di tutto, dalle uscite.