Juventus: allenamento terminato alla Continassa

La Juventus sta preparando alla Continassa la partita dei quarti di Coppa Italia in programma contro la Lazio giovedì all’allianz Stadium. Tramite il suo sito internet, la squadra bianconera ha reso noti i dettagli dell’allenamento...

La Juventus sta preparando alla Continassa la partita dei quarti di Coppa Italia in programma contro la Lazio giovedì all'allianz Stadium. Tramite il suo sito internet, la squadra bianconera ha reso noti i dettagli dell'allenamento odierno, comunicando anche l'ora della conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri , che presenterà la partita dalla sala stampa dell'allianz Stadium alle ore 14:15.

"Juventus focalizzata sulla sfida di Coppa Italia. Contro la Lazio, giovedì 2 febbraio alle ore 21:00, va in scena all'Allianz Stadium la gara valida per i Quarti di Finale della competizione: in palio c'è l'accesso alle semifinali.