La Juventus fissa la valutazione

Il futuro di Andrea Cambiaso continua a essere uno dei temi più caldi del mercato juventino. L’esterno bianconero, reduce da una stagione positiva e ormai diventato uno dei punti di riferimento della squadra, resta infatti tra i profili maggiormente richiesti sia in Italia sia all’estero. La posizione della Juventus appare piuttosto chiara. Il giocatore non viene considerato incedibile e, davanti a un’offerta ritenuta adeguata, il club potrebbe prendere seriamente in considerazione una cessione. La valutazione fissata dalla dirigenza bianconera parte da circa 30 milioni di euro. Una cifra importante, giustificata sia dall’età del giocatore sia dalla sua versatilità tattica. Cambiaso, infatti, viene considerato uno dei pochi esterni capaci di occupare più posizioni mantenendo rendimento elevato e continuità. Proprio questa caratteristica continua ad attirare numerosi club.

Chelsea e Barcellona osservano la situazione

Nelle ultime settimane il nome del laterale juventino è stato accostato soprattutto al Chelsea. L’interesse inglese sarebbe nato come possibile conseguenza di eventuali cambiamenti sulla fascia sinistra londinese. Tuttavia, al momento, non emergono segnali concreti che facciano pensare a una trattativa avanzata. La situazione appare differente per quanto riguarda il Barcellona. Il club catalano continua infatti a monitorare con attenzione il profilo del giocatore, considerato ideale per duttilità, intensità e capacità di giocare su entrambe le corsie. Per ora si tratta soprattutto di sondaggi ed esplorazioni preliminari. La sensazione, però, è che il club spagnolo possa approfondire il discorso più avanti. La Juventus, intanto, osserva e aspetta, perché soltanto offerte considerate realmente importanti potrebbero modificare gli equilibri.

Como e Inter: prende forma anche uno scenario italiano

Tra le società accostate al giocatore compare anche il Como. Il club lombardo vede in Cambiaso un profilo ideale per qualità tecniche, esperienza, flessibilità tattica e, soprattutto, per l'esigenza dei comaschi di comprare giocatori italiani. L’operazione resta però particolarmente complessa per costi complessivi e sostenibilità economica. Più interessante, almeno sul piano delle suggestioni, il discorso che riguarda l’Inter. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Sportitalia, i nerazzurri starebbero valutando la possibilità di costruire un’operazione che coinvolga Carlos Augusto. L’idea sarebbe quella di uno scambio tra due giocatori apprezzati per duttilità e capacità di interpretare più ruoli. Al momento, però, non risultano trattative avanzate. Resta comunque uno dei tanti scenari che continua a essere osservato. Il mercato di Cambiaso appare soltanto all’inizio e la sensazione è che nelle prossime settimane possano arrivare sviluppi importanti.