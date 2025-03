UFFICIALE / Conceicao KO: il comunicato della Juventus

Tramite il proprio sito ufficiale la Juve ha reso noto l'esito degli esami strumentali effettuati all'esterno offensivo, Francisco Conceicao

Non ci sono buone notizie dall’infermeria della Juventus, la quale, nella giornata di ieri, ha visto l’ingresso dell’esterno offensivo, Francisco Conceicao. Il giocatore si è infortunato nel corso dell’allenamento di ieri. In conferenza stampa, l’allenatore Thiago Motta ha annunciato la sua assenza in vista della sfida di Serie A contro l’Hellas Verona. Questa mattina, attorno alle 10.15, il giocatore si è recato al JMedical, nel quale ha effettuato gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio accordo. Gli stessi, come comunicato ufficialmente tramite il proprio sito dalla Juventus, hanno confermato la presenza di un elongazione del bicipite femorale, il quale costringerà Conceicao a uno stop di alcuni giorni. L’esterno portoghese salterà con ogni probabilità l’impegno contro l’Atalanta, tentando il recupero per la sfida con la Fiorentina, in programma il 16 marzo.

La nota del club

“Francisco Conceicao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale”. Leggi anche le parole di Ceccarini sul riscatto della Juventus per Conceicao <<<