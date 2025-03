Juve, infortunio per Conceicao: esami al JMedical per il portoghese

Come sta Francisco Conceicao? Oggi gli esami strumentali per il portoghese: le ultime novità sul giocatore della Juve

Brutte notizie in casa Juve: contro il Verona sarà assente anche Conceicao. Il portoghese ha subito un leggero infortunio muscolare e a confermare la sua assenza è stato lo stesso Thiago Motta in conferenza stampa: “Kalulu sarà disponibile per la partita e sono molto contento. Non ci saranno Milik, Douglas Luiz, Veiga, Cabal, Bremer Savona e Conceicao”. Ma come sta il portoghese? Difficile a dirsi per il momento visto che in mattinata il giocatore bianconero è atteso al JMedical per le visite mediche che faranno chiarezza sulle sue condizioni e i tempi di recupero.

Juve, la probabile formazione contro il Verona

Thiago Motta si prepara a puntare ancora sul 4-2-3-1. In porta Di Gregorio, con Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso favoriti in difesa. A centrocampo spazio a Thuram e Locatelli, mentre sulla trequarti i favoriti sono Yildiz, McKennie e Mbangula. Non ha convinto Vlahovic da prima punta, che torna in panchina in favore di Kolo Muani. Insieme al serbo pronti a subentrare anche Nico Gonzalez e Koopmeiners.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Mbangula; Kolo Muani. All. Motta.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Kastanos, Suslov; Sarr. All. Zanetti.

