Ceccarini: "Juve, Conceicao verrà riscattato. Su Gatti..."

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Anche la Juventus segue con particolare attenzione le opportunità che si potrebbero presentare al termine del campionato. Il club bianconero ha già sistemato quasi totalmente il capitolo esterni d’attacco. Come detto Conceicao verrà riscattato, Yildiz rappresenta il futuro ma il club bianconero non ha ancora abbandonato l’idea Adeyemi, che per costi eccessivi non è poi stata portata avanti nell’ultima sessione estiva. È chiaro che il mercato della Juventus dipenderà molto dal piazzamento Champions e magari anche anche dalla cessione di qualche giocatore forte se dovessero arrivare proposte irrinunciabili. È il caso di Cambiaso, che resta nel mirino di club come Bayern Monaco, City e Real Madrid”.

Su Douglas Luiz

"Da capire bene il futuro di Douglas Luiz, che ha faticato a inserirsi e ad avere un rendimento all'altezza. Il brasiliano potrebbe anche tornare in Premier. In quel caso la Juventus dovrebbe prendere un sostituto. Tonali sarebbe la soluzione ideale magari inserendo nell'operazione proprio Douglas Luiz. Chiaro che servirebbe a prescindere un investimento importante. In Itala un'altra ipotesi è Ederson. L'ostacolo è la valutazione altissima dell'Atalanta. Intanto sul fronte rinnovo il club bianconero è vicino a definire un nuovo accordo con Gatti, che firmerà fino al 2029″.