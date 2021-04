Trezeguet ricorda Zidane alla Juve: “Che piacere”

Post dell'ex attaccante dei bianconeri

redazionejuvenews

La Juventus sta preparando la sfida contro l'Atalanta in programma domenica alle 14 a Bergamo, ma intanto fuori dalle mura della Continassa continuano le voci di mercato relative alla panchina bianconera. Andrea Pirlo infatti si gioca la riconferma sulla panchina in questo finale di stagione, con l'ora di Massimiliano Allegri che negli ultimi giorni si è fatta sempre più scura. Molti infatti predicano di un ritorno del tecnico toscano sulla panchina bianconera, che però alcuni tifosi vorrebbero dare a Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid, in semifinale di Champions League, sarebbe uno dei possibili sostituti del tecnico bresciano in caso di cambio di guida, e ad alimentare i sogni dei tifosi ci ha pensato David Trezeguet.

L'ex attaccante francese della Juventus ha infatti postato una foto in cui appaiono lui e Zizou mentre si allenano con le divise della Juventus: "Sempre bello ricordare i vecchi tempi...Insieme al mio amico e legenda Zidane alla Juventus. Che piacere". La foto ha fatto il pieno di like e di commenti, con i tifosi che hanno chiesto al francese di tornare in dirigenza alla Juventus insieme a Zidane in panchina e ad Alessandro Del Piero come dirigente.

Possibilità questa, paventata dallo stesso ex numero 17 in un'intervista a Ginlucadimarzio.com: ""Del Piero per me è stato un punto di riferimento, e aver condiviso con lui dieci anni di Juve è stato fantastico. È stato un professionista e un giocatore unico: in campo sapevamo cosa fare per esaltarci e ci bastava poco per capirlo. Ma la nostra intesa nasceva fuori dal campo: momenti di semplice condivisione, come ritrovarsi a guardare una partita. Quando un gruppo di giocatori sta bene umanamente, in campo tutto diventa più semplice e la squadra raggiunge gli obiettivi".

"Lavorare nella Juventus insieme ad Alex? Perché no! Lo spero. Lui si sta preparando per diventare allenatore e ha dimostrato le sue qualità, mai nessuno dimenticherà il suo legame con i bianconeri"