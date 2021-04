Trezeguet: “Spero di tornare alla Juve con Del Piero. I bianconeri devono andare avanti con Pirlo”

L'ex attaccante della Juventus ha parlato del suo futuro

L'ex calciatore della Juventus David Trezeguet, già ambasciatore del club bianconero per il mondo, ha conseguito la laurea di direttore sportivo in Spagna lo scorso marzo, ed ha intrapreso una nuova strada per la sua vita post campo. L'attaccante francese è ancora alla ricerca di una squadra che lo contatti, e nel mentre è stato raggiunto dai microfoni di Gianlucadimarzio.com, ai quali ha parlato dei suoi progetti futuri con un occhio al passato: "Del Piero per me è stato un punto di riferimento, e aver condiviso con lui dieci anni di Juve è stato fantastico. È stato un professionista e un giocatore unico: in campo sapevamo cosa fare per esaltarci e ci bastava poco per capirlo. Ma la nostra intesa nasceva fuori dal campo: momenti di semplice condivisione, come ritrovarsi a guardare una partita. Quando un gruppo di giocatori sta bene umanamente, in campo tutto diventa più semplice e la squadra raggiunge gli obiettivi".