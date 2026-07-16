La Juventus conta di risolvere presto il rebus portiere. I dirigenti bianconeri, sono al lavoro da diverso tempo per consegnare a Luciano Spalletti l’estremo difensore, e ora sono chiamati a sciogliere gli ultimi dubbi.

Il nome in cima alla lista rimane sempre quello del “Dibu” Martinez, pista che però ha subito delle complicazioni negli ultimi giorni. Se infatti il portiere argentino avrebbe già dato il suo benestare per un trasferimento a Torino, l’Aston Villa, club detentore del cartellino, ha dichiarato di non voler privarsi del suo portiere.

Una situazione che certamente rallenterà i tempi, e proprio per ciò che la dirigenza bianconera valuta sempre l’alternativa Gugliemo Vicario. Nome anch’esso in orbita Juventus da diverso tempo e che ora potrebbe scalare le gerarchie nelle preferenze della Vecchia Signora.

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

L’insider di mercato Matteo Moretto, attraverso un video sul suo canale YouTube, ha parlato di un’indiscrezione relativa a Gugliemo Vicario. Qui sotto le sue parole:

“Stando alle ultime notizie che mi sono arrivate, la Juventus ha avuto altri contatti per Vicario. Addirittura mi parlano, insomma, di un calciatore che ha avuto un contatto diretto con Spalletti. Chiaramente la Juventus sta lavorando su questa doppia pista. La prima scelta, lo sanno tutti, è il Dibu Martinez e continua ad esserlo, voglio ribadirlo. Poi c’è una distanza sui costi, questo sì, però la Juventus tiene viva anche la pista Vicario. Vicario sa di non essere la primissima scelta, Vicario lo sa, però ad oggi diciamo che oltre il Dibu il nome concreto è quello di Vicario e ci sono stati nuovi contatti anche nelle ultime ore”.