Gabriel Jesus può lasciare l’Arsenal: Atletico Madrid e tre club turchi sulle sue tracce

Gabriel Jesus potrebbe cambiare maglia nel corso dell’estate. L’Arsenal non lo considera più intoccabile e sarebbe disposto ad ascoltare eventuali proposte per il suo cartellino. L’attaccante brasiliano, che in Italia è stato accostato soprattutto a Juventus e Milan, ha diversi estimatori anche fuori dalla Serie A.

Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, e in particolare dalle indiscrezioni raccolte da TeamTalk, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti l’Atletico Madrid. Gli spagnoli stanno valutando alcuni profili per completare il reparto offensivo e quello dell’ex Manchester City è uno dei nomi presi in considerazione.

Attorno a Gabriel Jesus si stanno muovendo anche i grandi club di Istanbul. Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas avrebbero chiesto informazioni sulla situazione del brasiliano, che a 29 anni potrebbe essere tentato da una nuova esperienza dopo diverse stagioni trascorse in Premier League.

L’Arsenal, intanto, avrebbe fissato il prezzo. Per lasciarlo partire servirebbero circa 20 milioni di sterline, poco più di 23 milioni di euro. Una valutazione che, almeno per il momento, rende complicato un eventuale assalto della Juventus. Il brasiliano non figura infatti tra le principali necessità della dirigenza bianconera. Prima di investire una cifra simile, la Juve dovrebbe probabilmente sistemare alcuni giocatori in uscita e capire quali saranno le indicazioni definitive per l’attacco.

Gabriel Jesus resta quindi un profilo seguito, ma non una priorità. Il suo nome può tornare d’attualità più avanti, magari davanti a condizioni economiche differenti. Al momento Atletico Madrid e le società turche sembrano essersi mosse con maggiore decisione, mentre Juventus e Milan restano più defilate e osservano l’evolversi della situazione.