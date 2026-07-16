Sono ripresi i contatti tra la Juventus e la Fiorentina per discutere il futuro di Joao Mario. La società toscana, in queste ultime ore starebbe sondando il terreno per capire i costi e la fattibilità dell’operazione.

Il laterale portoghese, reduce dal prestito semestrale Bologna, dove si è messo in mostra disputando ottime prestazioni, avrebbe già aperto al trasferimento in maglia viola nonostante la concorrenza del neo arrivato Alex Jimenez. Il classe 2000, è convinto che Firenze sia la piazza adatta a lui e per tale motivo starebbe spingendo per una cessione.

La Juventus, dal canto suo, non considera il portoghese un elemento chiave della rosa, e in caso di un’offerta ritenuta congrua non si opporrà alla sua cessione. Anzi, un’eventuale trasferimento permetterebbe di liberare spazio salariale e incassare una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Tesoretto che poi sarebbe subito reinvestito in sede di mercato. La Vecchia Signora, resta dunque in attesa dei primi passi ufficiali della Fiorentina.