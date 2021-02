Zambrotta ricorda la Juve del 2006: “Che squadra. Del Piero è il più forte numero 10 con cui abbia mai giocato”

L'ex giocatore bianconero ha condiviso un post sul suo account Instagram

Proprio in virtù di questo, la Torino bianconera si augura che possa arrivare una scossa definitiva sin da subito ma non nascondono i rimpianti e soprattutto la loro nostalgia per le squadre che hanno vestito il bianco e il nero in questo ultimo decennio, rievocando alla mente giocatori o allenatori che hanno fatto la storia di questo club. Uno di questi è senza dubbio l'ex terzino Campione del Mondo Gianluca Zambrotta che in vena di ricordi ha postato una foto sul suo account Instagram, la quale immortala l'intera rosa della Juve 2006, ai tempi in cui in attacco giocava gente come: Ibra, Trezeguet, Del Piero e Adrian Mutu. L'ex Juve e Milan ha poi commentato cosi l'immagine: "Che squadra... Manca un altro grande campione (non presente nella foto)...chi è? Il piu grande numero 10 con cui abbia mai giocato". Dopo anni, certi legami restano indissolubili nel tempo.