Zeki Celik si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juventus. L'esterno turco ha già sostenuto le visite mediche di rito al JMedical, completando così tutti gli accertamenti previsti prima della firma sul contratto.

L'operazione è ormai definita e resta da completare soltanto l'ultimo passaggio formale, con la sottoscrizione dell'accordo che sancirà ufficialmente l'inizio dell'avventura con la maglia della Vecchia Signora.

La Juventus grazie al lavoro di Carnevali e Massara è riuscita a chiudere l’affare con un blitz effettuato nelle ultime ore. Rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con la Roma, il nazionale turco ha dato il via libera al trasferimento a Torino, sposando il progetto tecnico della società bianconera.

Per Celik si apre così una nuova esperienza in Serie A, con l'obiettivo di mettere fin da subito la propria esperienza al servizio di Luciano Spalletti.