Atalanta-Juventus: alcuni dubbi di formazione per Pirlo

I bianconeri in campo domenica a Bergamo

La Juventus sta continuando a preparare la sfida che la metterà di fronte all'Atalanta. Domenica alle 15 infatti i bianconeri scenderanno in campo a Bergamo per la partita valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, importante per il proseguo della stagione e la rincorsa ai posti Champions: la squadra di Gasperini si trova infatti ad un solo punto di distanza dai bianconeri, che a loro volta sono ad un punto di distanza dal Milan. La sfida diventa quindi molto importante per la classifica, con i bianconeri che vorranno cercare di vincere per continuare la loro marcia.

Dopo le vittorie contro Napoli e Genoa infatti, la squadra allenata da Andrea Pirlo cercherà domenica la terza vittoria consecutiva, che gli permetterebbe di guadagnare tre punti sull'Atalanta, prima inseguitrice della Vecchia Signora. La Juventus si sta allenando alla Continassa in questi giorni, e anche oggi la squadra scenderà in campo la mattina. Ritrovato Bonucci dopo la negatività al COVID, il solo Bernardeschi è ancora fuori per la positività al virus, con il tecnico della Juventus che avrà a disposizione quasi tutta la squadra per la partita contro i neroblu.

In porta dovrebbe essere riconfermato Szczesny, con Bonucci che dovrebbe subito fare coppia con De Ligt al centro. Sulle fasce potrebbero agire Cuadrado da un lato e Alex Sandro dall'alta, con il centrocampo che doverbbe vedere Arthur e Bentancur al centro. Sulle fasce, con Chiesa sicuro di un posto, l'altro dipenderà dalla posizione di Cuadrado: se il colombiano giocherà sulla linea dei centrocampisti il suo posto dietro dovrebbe essere preso da Danilo, mentre in caso contrario è pronto Kulusevski per giocare sulla fascia. In attacco con Cristiano Ronaldo, alla ricerca di gol per aumentare il suo vantaggio in classifica marcatori, ballottaggio tra Morata e Dybala, con l'argentino che potrebbe partire ancora dalla panchina visto che ancora non ha i novanta minuti nelle gambe.