The Indipendent attacca Agnelli: “Riforme? Lavorasse sulla costruzione di una Juve adeguata”

Il quotidiano britannico pesante sul presidente della Juventus, eliminata ieri sera dalla Champions League

redazionejuvenews

La Juventus è stata eliminata ieri sera dalla Champions League, dopo la partita di ritorno degli ottavi di finale contro il Porto. Dopo la sconfitta per 2-1 dell'andata, i bianconeri si sono imposti per 3-2 ieri sera, ma vista la regola dei gol in trasferta sono stati i lusitani a staccare il pass per i quarti di finale. Una delusione cocente per la Juventus, che ha colpito tutti, dal tecnico Andrea Pirlo, passando per i giocatori, fino al Presidente Andrea Agnelli.

Proprio nei confronti del Presidente della Juventus e dell'ECA è l'attacco che questa mattina porta il quotidiano The Indipendent sulle sue pagine: il giornale si è scagliato contro il numero uno della Juventus, che in questi giorni sta, insieme all'ECA, cercando di cambiare la Champions League e le coppe europee: "Se Andrea Agnelli vuole riordinare il calcio europeo per far sì che il suo club non perda così tanto, forse dovrebbe iniziare con il gioco e dovrebbe lavorare sulla costruzione di una squadra adeguata. La Juve è un pasticcio disfunzionale e gonfio, uscito dalla Champions in una di quelle gloriose serate di giustizia poetica che lo sport sa offrire".

L'attacco al presidente della Juventus continua, passando al suo operato come numero uno della squadra bianconera: "Sono passati rapidamente da uno dei club meglio gestiti d'Europa a uno dei peggiori esempi di eredità, incapaci di raggiungere la Champions e così disperati da cambiarla. Il presidente della Juventus ha messo in giro alcune idee terribili di recente, tra cui il suggerimento che i club di Champions League non dovrebbero comprare gli uni dagli altri, ma è possibile che una delle sue peggiori idee sia stata quella di comprare Cristiano Ronaldo. La Juventus ha dominato in Italia ma è sempre uscita dalla Champions, ha due Coppe come quelle che ha il Porto che Agnelli vorrebbe fare fuori dalle Coppe."