Calciomercato Juventus, Disastro Champions! E Ronaldo è pronto a dire addio

La batosta in Champions può rivoluzionare il calciomercato della Juventus, Cristiano Ronaldo pronto a salutare a fine stagione?

redazionejuvenews

La batosta subita ieri in Champions League contro il Porto lascia strascichi in casa bianconera. Non è bastato un super Chiesa per ribaltare il risultato dell'andata. Partita bene nei primi dieci minuti, la squadra di Pirlo è andata sotto su calcio di rigore e non ha più reagito fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa si è vista un'altra squadra, capace di trovare il 2-1 con la doppietta di Chiesa. La Juve poi non ha saputo sfruttare l'inferiorità numerica dei portoghesi, trascinando la partita ai supplementari. Lì dove si è verificato il disastro, e al centro delle polemiche ci è finito inevitabilmente Cristiano Ronaldo.

Il fenomeno portoghese era, ovviamente, il più atteso ieri e ha deluso. Mai incisivo sotto porta, anzi ha inciso in fase difensiva girandosi in barriera sulla punizione di Sergio Oliveira. L'attacco più duro è arrivato chiaramente da Fabio Capello ieri sera a Sky Sport: "Il calcio di rigore stasera è un regalo. Troppo ingenuo Demiral, non si può cercare l'anticipo, è un gravissimo errore. Ma il top è per me un'altra cosa. Cristiano Ronaldo che salta e si gira in barriera. Chi sta in barriera non può aver paura di subire un colpo. È un errore imperdonabile che non ha scusanti".

E adesso? La Juve dovrà fare i conti con il contratto di CR7 in scadenza tra poco più di dodici mesi. Il portoghese era arrivato per vincere la Champions, dal suo arrivo la Juve ha cambiato tre allenatori, dato il via a nuovi progetti e puntato sui giovani. Per questo la presenza di Ronaldo a Torino sembra quasi come un lusso che la Juve, vista la situazione economica, non può più permettersi. Dal canto suo CR7 può cercare di vincere ancora in Europa, magari andando a Parigi dove il PSG è sempre alla ricerca di un'altra stella da affiancare a Mbappé e Neymar. E intanto sul fronte centrocampo occhio a cosa può succedere alla mediana bianconera, destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<