Juventus-Porto, top e flop: Chiesa pericolo costante, Ronaldo mai in partita

Il migliore e il peggiore della gara dei bianconeri

Alla fine, nonostante una vittoria per 3-2 ottenuta dopo i tempi supplementari, la Juventus viene eliminata dagli ottavi di Champions League. Passa infatti il Porto grazie ai gol in trasferta, decisivo quello realizzato nel secondo tempo supplementare da Oliveira su punizione, con Szczesny sorpreso dall'apertura inaspettata della sua barriera. Una partita dalle mille emozioni, rimessa in piedi dalla doppietta di uno scatenato Federico Chiesa, sicuramente il migliore in campo. Malissimo, invece, Cristiano Ronaldo.

Top, Chiesa: è l'elemento imprescindibile di questa squadra in questo momento, forse anche più di Cristiano Ronaldo. L'unico a provarci nella prima frazione di gioco, costretto anche a rientrare in difesa a dare una mano ai compagni in difficoltà. Nella ripresa, poi, di fronte a lui, c'è solo da togliersi il cappello. Una doppietta da applausi, prima con un grandissimo destro che si infila all'incrocio dei pali, poi con un inserimento che brucia sul tempo la difesa avversaria sul cross di Cuadrado. Letteralmente indiavolato, il Porto non lo tiene mai. Peccato solamente che la sua doppietta, ai fini della qualificazione, sia stata inutile.

Flop, Cristiano Ronaldo: strano a dirlo, ma il peggiore tra le file dei bianconeri è proprio l'uomo da cui ci si aspettava qualcosa in più in serate come questa. Non è mai pericoloso, sbaglia tutte le scelte che fa, rendendosi dannoso per la sua squadra. Poca disponibilità al sacrificio difensivo, in attacco si fa recuperare palla troppo spesso, non incidendo mai. L'errore più grave, però, è quello che porta al provvisorio 2-2 del Porto: apre le gambe in barriera e la palla, che si infila nell'angolino basso a destra, passa proprio da lì. Non è in condizione, ha bisogno di restare fuori per qualche partita.