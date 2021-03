Juventus, dopo l’eliminazione arrivano i complimenti al Porto

Tweet dei bianconeri nei confronti dei loro avversari

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera per 3-2 contro il Porto nella partita valida per gli ottavi di ritorno della Champions League. In virtù del risultato della partita di andata, finita 2-1 per i lusitani, e visto il maggior numero di gol segnato dai portoghesi in trasferta, gli uomini di Andrea Pirlo sono stati eliminati dalla Coppa, dopo una partita durata fino ai tempi supplementari. Dopo un inizio spint la Juventus è stata punita da un calcio di rigore per fallo commesso da Demiral. Dal dischetto Sergio Oliveira ha portato in vantaggio i portoghesi ripresa da una doppietta di Federico Chiesa, messa a segno a cavallo dell'espulsione di Taremi. I quaranta minuti di superiorità numerica non sono bastati però ai bianconeri, che non hanno chiuso la partita nei minuti regolamentari, uscendo sconfitti dai supplementari a causa del gol di Sergio Oliveira, contro il quale a nulla è servito il 3-2 finale di Rabiot.

I bianconeri sono così usciti per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale, dopo essere stati eliminati lo scorso anno dal Lione. Una partita che ha lasciato l'amaro in bocca nei giocatori bianconeri e nello stesso tecnico bresciano, che non ha cercato alibi per gli errori commessi durante tutte e due le partite: "Abbiamo commesso quattro errori in due partite e sono tanti, quindi quando commetti quattro errori in un ottavo di finale di Champions, è normale che poi possa succedere di andare fuori dalla qualificazione. Non abbiamo sbagliato quando eravamo in superiorità numerica perchè l'unica soluzione che potevamo attuare era quella di allargarli il più possibile, e i gol poi sono arrivati con queste azioni".

Delusione in tutto l'ambiente quindi, che però non ha perso lo stile che da sempre contraddistingue la Vecchia Signora, che con un tweet apparso sul suo profilo Twitter, ha complimentarsi con il Porto per il passaggio del turno.