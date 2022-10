Juve, senti Tardelli: “I problemi sono nella testa dei giocatori”

Questa l'analisi dell'ex centrocampista: "Non vedo la squadra serena anche se è un momento. Non giocano bene e il silenzio della società non mi piace. Non sono sereni né i giocatori né l'allenatore. Non vedo più la fiducia nei suoi confronti da parte della società, ma non rischia, è un po' più protetto rispetto ad altri. Quando Allegrifu richiamato ero convinto che sarebbe stato più difficile del previsto. A me lui piace, è un sanguigno, uno che bada al sodo, ma non sta andando bene. I problemi sono da cercare nella testa dei giocatori, è colpa anche di Allegri, per carità, ma si vede che non sono convinti e non lo seguono".