Juve, Agnelli ribalta la squadra con 100 milioni / Mercato

La sconfitta di San Siro contro il Diavolo ha riportato grandi ombre sul futuro di Massimiliano Allegri. In tanti auspicano delle dimissioni, altri sperano nell'esonero, ma la società ha deciso di aspettare la sfida decisiva di Champions contro il Maccabi Haifa per prendere una decisione concreta. In caso di ulteriore passo falso, l'allontanamento del tecnico toscano sarebbe quasi scontato. Sarebbe ingiusto tuttavia dare tutte le colpe al mister bianconero. La squadra non sta rendendo come ci si sarebbe potuto aspettare. Servono grossi cambiamenti anche in seno alla rosa.