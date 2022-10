Alle 12:30 la conferenza stampa di Massimiliano Allegri

Domani i bianconeri saranno impegnati in casa del Maccabi Haifa, alla ricerca di tre punti fondamentali per le speranze di qualificazione

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, la testa torna subito all'Europa. Domani alle 18:45 la Juventussarà impegnata in casa del Maccabi Haifa, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Dalla sala stampa dell'Allianz Stadium Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot hanno presentato la sfida in conferenza stampa.

Prende la parola Rabiot

VOGLIA DI RISCATTO - "La squadra ha grande voglia di fare bene e andare a vincere per prendere punti per la qualificazione".

COSA NON VA - "Parliamo sempre, anche quando vinciamo. Non è sempre tutto bello anche quando si vince. Se sapessimo cosa non è andato sarebbe facile. All’interno della squadra stiamo bene come compagni, come uomini. Abbiamo un bel gruppo, stiamo lavorando bene in allenamento e dobbiamo cercare di portare in partita quello che facciamo in allenamento".

IMPORTANZA NELLA SQUADRA E FUTURO - "Io ovviamente mi sento importante per la squadra, ma credo che siamo tutti importanti, ognuno di noi. Ho un ruolo importante qui. In questo momento sto bene in campo, mi sento bene fisicamente. Sto cercando di trascinare la squadra, di fare le cose al 100% per aiutare il più possibile i miei compagni".

FUTURO - "Non lo so. Ora ci sono altre cose a cui pensare. Io sono concentrato sul campo, a far bene e ad aiutare la squadra per uscire da questo momento di difficoltà. Poi vedremo cosa succederà".

DIALOGO CON ALLEGRI - "Abbiamo solo parlato del programma dell’allenamento di oggi, come il mister fa sempre prima delle sedute. L’altra cosa è una cosa tra me e lui, non posso parlare di questo".

CAMBIAMENTO DEL CENTROCAMPO - "La squadra è cambiata tanto da quando sono arrivato. Prima c’erano più giocatori di esperienza, ora siamo più giovani, con meno esperienza ma con molta qualità. Secondo me questo centrocampo e questa squadra sono buoni, forse con meno esperienza di quella in cui sono arrivato quattro anni fa".

PENSIERO DEL MONDIALE - "Io sinceramente non sto pensando al Mondiale. Ora ci sono tante partite da giocare qui con la Juventus, dobbiamo cercare di fare bene. Gli altri hanno la stessa mentalità, anche se è vero che è difficile non pensarci. Dobbiamo prima cercare di fare bene nel mese che arriva, poi concentrarci sul Mondiale. È una stagione un po’ difficile, perché il Mondiale è durante la stagione, ma dobbiamo stare concentrati su quello che dobbiamo fare con il club. Poi penseremo dopo al Mondiale".

ALLEGRI - "È un allenatore molto forte, sa gestire bene un gruppo anche fuori dal campo. Questo è molto importante. Non tutti gli allenatori hanno questo. Perciò penso che lui sia un allenatore completo, dentro e fuori dal campo".

Prende la parola Allegri