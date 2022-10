Le probabili formazioni di Maccabi Haifa-Juve: torna Di Maria, out Milik

Dopo la deludente sconfitta in Serie A contro il Milan, la Juve si prepara a tornare in campo in Champions League. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà di nuovo il Maccabi Haifa, ma questa la sfida si prospetta ancora più difficile. La squadra israeliana, infatti, giocherà in casa e non dovrà fare i conti con lo Yom Kippur: tutti i migliori giocatori saranno in campo. Nonostante questo la Juve resta favorita ma dovrà evitare i cali di concentrazione. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.