Tacconi: “Pirlo non doveva accettare la panchina”

L'ex portiere parla della situazione in casa Juve

redazionejuvenews

Stefano Tacconi parla del brutto momento della Juventus, reduce dal pareggio nel derby per 2 a 2, e lo fa senza peli sulla lingua. L'ex portiere bianconero ha analizzato la situazione in casa Juventus ai microfoni di "Radio Marte", inoltre ha parlato anche del big match contro il Napoli di mercoledì 7 aprile. Infatti, proprio in prospettiva della sfida per la qualificazione in Champions League contro i partenopei, rivela: "Ricordo la partita del '91, il 5-1 del San Paolo con Maifredi. Un'annata un po' particolare. Spero che non diventi così, ma all'ombra vedo una catastrofe. Spero di no. Con Maifredi siamo rimasti fuori dalle coppe...".

Inoltre, Stefano Tacconi ha parlato anche di Andrea Pirlo, in grande difficoltà nella sua prima stagione da allenatore su una delle panchine più difficili in Europa: "Pirlo non doveva accettare la panchina della Juventus. È stato un rischio talmente grosso che adesso ne sta pagando lui le conseguenze. Da giocatore ad allenatore è tutto diverso". Il futuro dell'ex centrocampista di Juve e Nazionale come tecnico della Vecchia Signore è in grave pericolo. Per molti il match contro il Napoli sarà fondamentale per il suo destino. In caso di non vittoria, dove il raggiungimento del quarto posto si complica, è quasi scontato un suo esonero. Infatti si vocifera che Agnelli e Max Allegri abbiano visto il derby insieme e l'allenatore livornese potrebbe tornare sulla panchina bianconera a giugno, mentre Igor Tudor potrebbe fare da traghettatore.

Infine, Stefano Tacconi è stato messo davanti una scelta tra Mertens o Osimhen? Senza pensarci troppo, l'ex portiere ha risposto: "Mertens sempre. Se mi voglio fare del male? Ma è il più pericoloso, e quando è uno è più pericoloso viene gestito diversamente". Dunque, non ci resta che aspettare mercoledì sera per scoprire chi avrà la meglio tra Juve e Napoli e quale squadra sarà la favorita per la corsa al quarto posto.