Dybala, Arthur e McKennie: dopo la squalifica tornano col Napoli

I tre bianconeri sono tornati ad allenarsi in gruppo

Dopo il 2-2 nel derby contro il Torino, la Juventus torna ad allenarsi il giorno di Pasqua. In vista del l’importante sfida di mercoledì contro il Napoli, i bianconeri allenati da Andrea Pirlo si sono ritrovati alla Continassa nella mattinata. Seduta di scarico per chi ha giocato col Torino, esercitazioni e partita per gli altri. Nel gruppo si sono rivisti anche Dybala, Arthur e McKennie, i tre, come si sa, sono stati esclusi dai convocati per la partita contro i granata di ieri, dopo la festa proibita e la multa dei carabinieri per aver violato le norme anti covid. L’attaccante ed i due centrocampisti, infatti, potranno scendere in campo proprio contro i partenopei, per cercare di portare a casa tre punti fondamentali per la corsa Champions League.

Dybala, Arthur e McKennie dunque saranno a disposizione di Andrea Pirlo per il recupero di Campionato contro il Napoli: "la Juve è tornata subito a lavorare nella mattina di Pasqua, per mettersi alle spalle il Derby di ieri e soprattutto per preparare l’importantissimo recupero di mercoledì all’Allianz Stadium contro il Napoli. Scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni in campo e partita per il resto della squadra; domani si torna ovviamente in campo, e l’appuntamento per tutti è fissato al mattino", si legge sul sito ufficiale della Juventus.

Il match di mercoledì sera sarà fondamentale per i bianconeri. Non solo per quanto riguarda la qualificazione in Champions League (Napoli e Juventus sono a pari punti a quota 56 in quarta posizione, a due lunghezza dall’Atalanta che è in terza posizione), ma anche per quanto riguarda il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della juventus. Infatti, in caso di non vittoria, il destino dell’ex centrocampista bianconero e della Nazionale è segnato. Infatti si parla di Igor Tudor come traghettatore fino a fine stagione, per poi dare spazio al ritorno di Max Allegri.