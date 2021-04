Agnelli-Allegri: contatti per il clamoroso ritorno

Contatti tra il Presidente bianconero e l’allenatore livornese.

"La panchina di Andrea Pirlo vacilla sempre di più. La sconfitta contro il Benevento in casa e il pareggio in extremis contro il Torino hanno messo il tecnico bianconero in una posizione precaria. Se mercoledì non dovessero arrivare i tre punti contro i Napoli, sarebbe quasi certo l’addio del Maestro. Infatti, la Juventus rischia seriamente di non conquistare la qualificazione in Champions League e in queste ore la dirigenza bianconera su sta muovendo di conseguenza. Il quarto posto per il Presidente è indispensabile e, secondo le voci nell’ambiente, Igor Tudor, attuale vice di Pirlo, sarebbe la figura ideale come traghettatore fino a giugno, per poi dare il via ad un Max Allegri bis.