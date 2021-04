Torino-Juventus 2-2: CR7 salva i bianconeri dalla sconfitta

Il commento del match

TORINO - Una Juventus pericolosa a tratti nella prima frazione di gioco. I bianconeri, nonostante il buon approccio alla gara del Torino, sono riusciti a passare quasi subito in vantaggio con un dai e vai tra Chiesa e Morata in cui l'ex Fiorentina è riuscito a trafiggere Sirigu sotto alle gambe. Dopo la rete c'è stata una reazione granata, che ha cominciato ad attaccare con frequenza la porta difesa da Szczesny. Il pareggio del Torino arriva proprio da un'imperfezione dell'estremo difensore polacco che respinge male un bel tiro di Mandragora e fa impennare il pallone che viene infilato in porta da un colpo di testa di Sanabria. Nel finale della prima frazione i bianconeri tentano di reagire ma non riescono a riportarsi sopra con il punteggio.