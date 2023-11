Suazo: “Sia il Cagliari che la Juventus arrivano da un buon momento”

David Suazo, ex calciatore del Cagliari, ha detto la sua sulla sfida con la Juve. Ecco le sue parole a TuttoCagliari.net: "Affrontare queste squadre è sempre molto complicato. Di positivo c’è che sia la Juventus che il Cagliari arrivano alla sfida di domani col vento in poppa, dal momento che entrambe stanno attraversando un periodo felice. La Juve è seconda in classifica non per caso.