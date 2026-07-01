La UEFA ha confermato che la Juventus ha violato la “football earnings rule”, entrando così nel novero dei club soggetti a sanzioni insieme a Newcastle, Nizza, Santa Clara, Astana e Partizan Belgrado. Per il club bianconero è stato definito un settlement agreement della durata di tre anni, con l’obiettivo di riportare i conti in linea con i parametri entro la stagione 2028/29.

La decisione arriva al termine delle verifiche del Club Financial Control Body sulle società impegnate nelle competizioni europee. Il controllo ha riguardato gli esercizi finanziari più recenti, analizzati secondo il nuovo criterio triennale. La Juventus dovrà quindi seguire un percorso di rientro progressivo stabilito con l’UEFA. Il monitoraggio sarà costante per tutta la durata dell’accordo.

Cosa prevede il settlement agreement

Il piano di risanamento conti

Il settlement agreement prevede una sanzione economica che può arrivare fino a 20 milioni di euro complessivi. Di questa cifra, 6 milioni risultano incondizionati. I restanti 14 milioni sono invece legati al rispetto degli obiettivi fissati dall’UEFA nei prossimi esercizi. In caso di rispetto dei parametri, questa parte potrà non essere applicata. La struttura della multa ricalca meccanismi già adottati in casi simili. L’obiettivo è incentivare il rientro nei limiti finanziari stabilitiIl piano concordato con il CFCB impone alla Juventus di raggiungere la piena conformità alla football earnings rule entro la fine del periodo di settlement. Saranno determinanti i bilanci relativi agli esercizi 2026, 2027 e 2028. Il club dovrà dimostrare un miglioramento progressivo della propria situazione economica. Il rispetto dei target intermedi sarà valutato stagione dopo stagione. In caso di risultati positivi, l’accordo potrà anche essere chiuso in anticipo. L’eventuale uscita anticipata dipenderà dal rispetto dei parametri aggregati triennali. Il percorso è pensato per garantire stabilità finanziaria.