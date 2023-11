Cuccureddu: “I bianconeri sono forti, ma occhio al Cagliari”

Antonello Cuccureddu , ex calciatore della Juve , ha detto la sua a Il Giornale. Ecco le sue parole: "A Milano mi chiesero di cambiare cognome. Dissi no al diktat dell'Inter, poi accettai il contratto in bianco proposto da Boniperti. Avevo 20 anni.

Poi quando si trattò di parlare del contratto iI presidente mi allungò un foglio, dicendomi: "Firma qui". Le parole di Boniperti, che per me era come un padre, furono: "La cifra la metto io, fidati!. Io la Sardegna non l'ho mai tradita. Tifo allo stesso modo per Juve e Cagliari. I bianconeri sono forti. Ma guai a sottovalutare i sardi".