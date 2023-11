Juventus-Cagliari: le probabili formazioni

La squadra bianconera scende in campo alle 18 contro il Cagliari nella partita valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A

La Juventus scenderà in campo questa sera alle 18 contro il Cagliari nella partita valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri ospiteranno la squadra di Claudio Ranieri tra le mura dell'Allianz Stadium, che ha fatto registrare il tutto esaurito anche per la sfida di questa sera.