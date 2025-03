Santarelli: “Quarto posto? La Juve ha comunque già perso”

Alessandro Santarelli ha parlato del momento della Juventus: per il giornalista, la stagione si può già definire ampiamente deludente

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha parlato del momento della Juventus a poche ore dalla partita di Serie A contro la Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole: “Abbiamo perso tutti. La stagione non è finita e il quarto posto deve essere un obbligo per la squadra e per chi la guida, ma ad oggi abbiamo perso tutti. E sapete perché? Perché a metà marzo ci ritroviamo esattamente come un anno fa a parlare del nuovo allenatore a fare nomi più o meno suggestivi, a dividersi sulla soluzione migliore, insomma si pensa solo ed esclusivamente a ripartite”.

Santarelli: “La disaffezione della società non la giustifico”

Il giornalista ha proseguito: “Chi vorrebbe Conte, chi preferisce Gasperini, chi azzarda Mancini e chi sobbalza al nome di Pioli. Abbiamo perso tutti, perché il progetto sembra svanito sotto i colpi delle umiliazioni ricevute nello spazio di poco tempo, dall’eliminazione con il Psv, dalla vergognosa prova contro l’Empoli fino alle picconate dell’Atalanta venuta a banchettare allo Stadium, infliggendo una lezione di calcio alla Juve e ai suoi tifosi.

Abbiamo perso tutti, perché vedere uno stadio che si svuota a venti minuti dalla fine della partita fa male, anzi fa molto male. Cosi come brucia sentire attorno a questa squadra e aggiungerei società, una disaffezione che comprendo ma non giustifico. Comprendo perché la delusione è enorme, in tutti, forse al netto di aspettative eccessive, non giustifico perché adesso la maglia bianconera, e sottolineo la maglia, ha bisogno del nostro appoggio per raggiungere il traguardo minimo ma che è fondamentale per ripartire ancora una volta senza dover ridimensionare e vendere prima di acquistare”. Leggi anche le parole di Ivan Zazzaroni sul possibile esonero di Thiago Motta <<<