La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca del profilo giusto per rinforzare la porta in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera, starebbe studiando diversi identikit e non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi prima di prendere una decisione definitiva. Sarà compito di Giovanni Carnevali di comune accordo con Luciano Spalletti, scegliere il futuro portiere della Vecchia Signora.

Guglielmo Vicario

Nelle ultime ore sono tornate a salire le quotazioni di Guglielmo, portiere attualmente in forza al L’ex Empoli, come vi avevamo già anticipato, piace molto ai bianconeri e proprio per tale motivo nelle scorse settimane sarebbero stati avviati i contatti con l’entourage del giocatore.

Gli Spurs chiederebbero una cifra vicina ai 15 milioni di euro per lasciar partire il classe 1996, richiesta che la Juventus sarebbe disposta a spendere per assicurarsi le prestazioni dell’azzurro. Vicario garantirebbe affidabilità ed esperienza internazionale, qualità richieste da mister Spalletti per innalzare il livello qualitativo della rosa.

La pista Martinez e il tentativo per Svilar

Resta comunque da monitorare la pista che porta al “Dibu” Martinez. La dirigenza bianconera, segue da diverso tempo il portiere argentino e avrebbe già trovato l’accordo con il portiere sulla durata e sull’intesa economica.

Al momento il nodo principale riguarda la posizione dell’Aston Villa. Difatti il club di Birmingham, non è intenzionato ad abbassare le pretese economiche( tra i 15-18 milioni di euro. Un muro che starebbe far riflettendo la Juventus, dato che non vorrebbe sborsare una tale cifra vista l’età anagrafica di Martinez. Potrebbero esserci aggiornamenti al termine del Mondiale.

Nella giornata di ieri, va inoltre segnalato un tentativo da parte del club bianconero per Mile Svilar della Roma. La risposta del club giallorosso è stata però chiara: la volontà è quella di trattenere il portiere serbo e non privarsene per la prossima stagione.