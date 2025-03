Fiorentina, Pradè: “Juve? Vogliamo fare l’impresa”

Le parole del direttore sportivo della Fiorentina Pradè in vista della sfida di Serie A contro la Juve: "Vogliamo fare l'impresa"

Quella tra Fiorentina e Juve sarà una partita importantissima, una sfida storica e sempre sentita ma fondamentale anche per la classifica delle due squadre. In vista dell’incontro il direttore sportivo viola Pradè ha detto: “Domenica abbiamo la partita. Come detto dopo il Napoli, tutti quanti insieme vogliamo fare l’impresa anche domenica”.

Juve, le parole di Motta in vista della Fiorentina

In conferenza stampa in vista del match Motta ha invece detto: "A Firenze come sempre sarà una partita complicata, arrivano da una vittoria in Europa. Abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande partita. Abbiamo vinto tante partite fondamentali, altre invece non siamo riusciti. Immagino che affronteremo la Fiorentina migliore. Hanno giocatori di qualità e un allenatore che sta facendo bene. All'andata avevamo fatto una delle migliori partite nostre, ma non avevamo ottenuto la vittoria per errori nostri. Domani dovremo essere la nostra migliore versione. Veniamo da un risultato duro da digerire. Contro l'Atalanta avevamo fatto 40 minuti fatti bene, anche se possiamo migliorare. Hanno giocato suoi nostri errori, abbiamo concesso tante ripartenze. Eravamo arrabbiati dopo la partita. Però si va avanti. Dobbiamo rialzarci subito. Dal primo allenamento vedo delusione e rabbia, c'è voglia di reagire subito".