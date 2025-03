Juve, Zazzaroni: “Motta esonerato? Sarebbe scandaloso e poco juventino”

Le parole di Ivan Zazzaroni sulle voci di un possibile esonero di Thiago Motta in caso di sconfitta contro la Fiorentina

Nonostante in conferenza stampa Thiago Motta abbia affermato di sentire la fiducia da parte della Juve, in molti hanno detto negli ultimi giorni che in caso di sconfitta contro la Fiorentina il tecnico bianconero potrebbe essere esonerato. Come stanno davvero le cose?

Juve, le parole di Zazzaroni sul futuro di Motta

Intervenuto sulle pagine del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha spiegato: “Juve e Milan sono perciò a rischio fallimento stagionale: una delle due è destinata a piangere lacrime amare e non è da escludere che possano disperarsi entrambe. Il clima di Torino e Milano non aiuta. Da qui a metà maggio, proprio per effetto dei risultati (negativi) ottenuti, tanto Motta quanto Conceiçao saranno sottoposti a fortissime pressioni supplementari sia interne, sia esterne. Su quest’ultimo punto mi permetto un finalino: una settimana sì e una no, la lista dei possibili sostituti di Motta aumenta in modo esponenziale, talvolta comprendendo nomi assurdi. Ho letto che Thiago rischierebbe addirittura l’esonero se dovesse perdere a Firenze. Cosa che trovo addirittura scandalosa e tanto poco juventina. La società al momento non si pronuncia, lui abbozza e le fantasie galoppano”. Nel frattempo arrivano novità di calciomercato: la Juve del 2026 sarà fortissima, guardate che formazione! <<<