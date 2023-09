Salvione: “Poca Juve in Nazionale? Non ci sono blocchi al momento”

C’è traccia di Napoli, però, negli uomini. Ciò detto, non sarà semplice il lavoro di Spalletti, anche se il tecnico di Certaldo ha tanta voglia di far bene. In azzurro non è mai semplice incidere in poco tempo e, forse, servirà qualcosa in più rispetto al capolavoro di pochi mesi fa. Sarà fondamentale concedergli il giusto tempo per trasferire ai suoi uomini quel bel gioco visto a Napoli. A Spalletti, pertanto, credo vada data piena fiducia.