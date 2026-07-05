La dirigenza bianconera continua a lavorare per individuare il nuovo portiere in vista della prossima stagione. La Juventus sta valutando infatti diversi profili, ma nelle ultime ore sembrerebbero esserci state delle importanti novità.

Vicario prende quota

Stando a quanto riferito da SkySport, sono due i nomi sul tavolo della dirigenza bianconera: Emiliano Martinez e Guglielmo Vicario. Negli ultimi giorni, la candidatura del portiere argentino avrebbe però perso terreno. A frenare la Juventus sarebbero infatti le richieste economiche dell’Aston Villa. Il club inglese, non sembra intenzionato a scendere sotto la soglia dei 15 milioni di euro, cifra ritenuta troppa elevata dal club bianconero soprattutto per motivi legati all’età anagrafica dell’estremo difensore.

Per tale motivo, Guglielmo Vicario, nome di cui vi parliamo già da diverso tempo, sarebbe balzato in pole position per difendere i pali della Juventus nella prossima stagione. Il portiere garantirebbe esperienza internazionale e affidabilità tra i pali, e avrebbe già aperto ad un suo ritorno in Italia.

Il Tottenham, club detentore del cartellino, ha fatto sapere che l’ex Empoli non rientra più nei piani del club e in caso di un’offerta tra i 14-15 milioni di euro non opporrà resistenza. La palla passa ora alla dirigenza bianconera, che avrà il compito di chiudere in tempi brevi la trattativa e consegnare a mister Spalletti il nuovo portiere titolare.