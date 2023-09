ESCLUSIVA JUVENEWS / Magrin: “Diamo tempo a Giuntoli”

La redazione di Juvenews.eu ha realizzato una nuova intervista esclusiva per parlare di Juve con chi, nella Juventus, ci ha giocato

In materia lotta per lo scudetto il dilemma è soltanto uno: la Juve può competervi oppure no? E, soprattuto, il mercato: quello estivo effettuato da Cristiano Giuntoli è stato realmente soddisfacente delle aspettative intorno all’ex direttore sportivo del Napoli?

Al fine di sciogliere tutti i nodi rispetto a questi dubbi, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Marino Magrin, calciatore della Vecchia Signora tra il 1987 e il 1989.

L’attuale Juve è da scudetto?

“Quando ti chiami Juve sei sempre da scudetto. A me sembra che la squadra, complessivamente, ci sia. Sì, penso che i bianconeri potranno lottare. Logico: non sarà semplice contro le milanesi e il Napoli”.

Anche all’avvio di questo campionato, le critiche al gioco espresso da Allegri sono state ingenti…

“Io non capisco come mai bisogna mettere in discussione Allegri. A parte negli ultimi due anni, ha sempre vinto con la Juve quando c’è stato. Un motivo ci sarà. E poi aggiungo un’altra cosa…”.

Prego.

“Senza penalizzazione, la Juventus si sarebbe qualificata tranquillamente in Champions. Quindi non capisco tante critiche nei confronti di Allegri”.

A tuo avviso Vlahovic e Chiesa sono compatibili tatticamente?

“Mi sembra abbiano dimostrato di sì. Se stanno bene loro, la Juve è davvero difficile da battere. Avete visto il gol che ha fatto Chiesa contro l’Empoli?”.

Giocatore di cui è mistero la fragilità è Pogba…

“Lo capisco molto, perché il primo a soffrirci di più è lui. Anche a me capitò alla Juventus una situazione più o meno analoga. Non è che Pogba sia contento di star fuori, anzi: è il primo a voler recuperare per portare il suo contributo alla squadra. Anche perché Allegri fa molto affidamento su di lui”.

Con il senno di poi, alla Juve è convenuto puntare su Vlahovic a discapito di Lukaku?

“Uno come Lukaku farebbe bene in qualsiasi squadra, però la Juve ha fatto bene a mantenere Vlahovic, perché - altrimenti - avrebbe dovuto vederlo per prendere il belga. Il serbo è più giovane e mi sembra possa dare maggiori garanzie sul lungo termine”.

Ai bianconeri occorrerebbe Berardi a gennaio?

“Ma a chi è che non occorrerebbe un calciatore come Berardi? Tecnicamente è qualcosa di unico e inedito. Da allenatore, mi piacerebbe poterlo guidare. Lui, come Vlahovic e Lukaku!”.

Conosci Locatelli fin da quando era giovanissimo: a tuo avviso rappresenta il prototipo del regista ideale per la Juve?

“Se Allegri continua a farlo giocare, un motivo ci sarà. Inoltre Manuel ti garantisce anche duttilità a centrocampo: può fare sia il play, sia la mezz’ala. Sì, la Juve fa bene a puntare con continuità su di lui”.

Ti aspettavi un mercato più spumeggiante da parte di Giuntoli? È approdato a Torino dal Napoli tra i fasti generali…

“Diamo tempo a Giuntoli. E poi perché facciamo finta di niente, quando la Juve è uno dei pochi top club che fa giocare in pianta stabile giovani come Miretti, Fagioli, Yildiz e altri? È il primo risultato dell’era Giuntoli. Per il mercato, vedremo. C’è ancora la sessione di gennaio…”.

