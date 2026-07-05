La dirigenza bianconera continua a lavorare con molta attenzione in vista della prossima stagione, e nelle ultime ore per rinforzare il centrocampo della Juventus è un spuntato un nuovo nome: si tratta di Christ Inao Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006. giovane

Le qualità e le caratteristiche del giocatore avrebbero colpito sia Luciano Spalletti che la dirigenza. Abile nel ruolo di regista che in posizioni più avanzate, il calciatore rappresenterebbe un vero e proprio jolly per il centrocampo della Vecchia Signora.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club bianconero dovrà però fare i conti con con una concorrenza agguerrita e numerosa. Sul giocatore, avrebbero messo infatti gli occhi diversi top club europei, sia in Premier League che in Bundesliga.

Il valore del suo cartellino è già schizzato alle stelle e il Trabzonspor ha dimostrato di non voler cedere facilmente il proprio gioiello. La Juventus dovrà muoversi con rapidità per assicurarsi uno dei centrocampisti più promettenti della nuova generazione.