La dirigenza bianconera vuole provare a portare a Torino Leon Goretzka. I primi contatti con l’agente sono stati già avviati, si studia la giusta formula.
Stando a quanto riporta Sky Sport, la Juventus torna a guardare con attenzione il mercato degli svincolati. I bianconeri avrebbero infatti allacciato i contatti per Leon Goretzka, un’obiettivo già seguito nella finestra invernale di calciomercato.
Il centrocampista tedesco ha da poco terminato la sua avventura con la maglia del Bayer Monaco, e si libererà a parametro zero dopo otto stagioni con il club bavarese. La Vecchia Signora vorrebbe approfittare di questa situazione e proverà a giocarsi le sue carte per anticipare la concorrenza dei club rivali.
La strategia della JuventusI dialoghi con l’agente del centrocampista tedesco sono ripartiti, ma l’operazione inevitabilmente rimane complicata. Il nodo principale da superare è quello relativo all’elevato ingaggio richiesto dal classe 1995. La dirigenza juventina è al lavoro per limare le distanze economiche e capire se ci siano i margini per un accordo finanziariamente sostenibile.
L’arrivo di Goretzka garantirebbe senz’altro esperienza internazionale e affidabilità in mezzo al campo, caratteristiche richieste da Luciano Spalletti per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.
Al momento non c’è ancora un’intesa definitiva, ma le parti continuano a parlare con reciproca fiducia. La Juventus resta alla finestra, consapevole di dover accelerare nelle prossime settimane per bruciare sul tempo la concorrenza straniera. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la distanza economica potrà essere colmata.
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