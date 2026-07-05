Stando a quanto riporta Sky Sport, la Juventus torna a guardare con attenzione il mercato degli svincolati. I bianconeri avrebbero infatti allacciato i contatti per Leon Goretzka, un’obiettivo già seguito nella finestra invernale di calciomercato.

Il centrocampista tedesco ha da poco terminato la sua avventura con la maglia del Bayer Monaco, e si libererà a parametro zero dopo otto stagioni con il club bavarese. La Vecchia Signora vorrebbe approfittare di questa situazione e proverà a giocarsi le sue carte per anticipare la concorrenza dei club rivali.

La strategia della Juventus

I dialoghi con l’agente del centrocampista tedesco sono ripartiti, ma l’operazione inevitabilmente rimane complicata. Il nodo principale da superare è quello relativo all’elevato ingaggio richiesto dal classe 1995.

La dirigenza juventina è al lavoro per

limare le distanze economiche e capire se ci siano i margini per un accordo finanziariamente sostenibile

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L’arrivo di Goretzka garantirebbe senz’altro esperienza internazionale e affidabilità in mezzo al campo, caratteristiche richieste da Luciano Spalletti per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Al momento non c’è ancora un’intesa definitiva, ma le parti continuano a parlare con reciproca fiducia. La Juventus resta alla finestra, consapevole di dover accelerare nelle prossime settimane per bruciare sul tempo la concorrenza straniera. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la distanza economica potrà essere colmata.