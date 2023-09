Macedonia-Italia, le probabili formazioni: 0 giocatori della Juve in campo

Dopo le delusioni delle mancate qualificazioni agli ultimi due Mondiali, l' Italia si prepara a ripartire da Luciano Spalletti . La nazionale azzurra dovrà subito invertire la rotta, a partire dal match di qualificazione per Euro2024 contro la Macedonia del Nord , in programma questa sera alle 20:45.

Nella probabile formazione del nuovo ct azzurro non ci sono giocatore della Juve: Chiesa è infortunato e ha lasciato il ritiro mentre Locatelli è in panchina. Nel 4-3-3 di Spalletti in porta ci sarà Donnarumma, con Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco in difesa. A centrocampo spazio a Barella, Cristante e Tonali, con Politano, Immobile e Zaccagni a comporre il tridente d'attacco.