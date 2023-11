Rugani: “A Firenze grande sofferenza, lavoro strepitoso in difesa”

Daniele Rugani, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone su Twitch. Ecco le sue parole: "Ora mi viene da ridere perché mi viene in mente l’intervista di Szczesny. In pullman ci abbiamo riso su perché in effetti è stata una partita di grande sofferenza. Ma la sensazione era che eravamo veramente solidi. Certamente vogliamo soffrire un po’ meno, però la vittoria di Firenze era troppo importante.