Calciomercato Juventus | Pazza idea a centrocampo: Giuntoli ci pensa

La Juve si trova in seria difficoltà a centrocampo. Con Fagioli e Pogba sospesi e Rabiot squalificato, infatti, in vista del match contro il Cagliari Massimiliano Allegri dovrà rivoluzionare la squadra per cercare una soluzione. L'ultima idea potrebbe essere schierare Cambiaso come mezzala, ma in generale è ormai chiaro a tutti come servano assolutamente rinforzi in mezzo al campo . Giuntoli si è già messo al lavoro, pronto a regalare ai bianconeri un nuovo centrocampista nel corso del prossimo mercato invernale. Arrivano novità importanti.

Mercato Juve - Contatti con il Liverpool: le ultime novità

Sono stati fatti tantissimi nomi, ma per provare a capire chi potrebbe davvero essere il rinforzo perfetto della Juve, bisogna prima farsi alcune domande. Cosa cerca la Vecchia Signora? Se da un lato profili come Samardzic sono interessanti, dall'altro i bianconeri per gennaio sono alla ricerca di un giocatore di esperienza, low cost e pronto subito. Per questo Giuntoli starebbe guardando in Premier League e in particolare in casa Liverpool, dove Thiago Alcantara è ormai fuori dal progetto. Il classe 1991 ha il contratto in scadenza e non rinnoverà con la squadra di Klopp. Giocatore dalle grandissime qualità tecniche, potrebbe rivelarsi un acquisto di grande spessore per il centrocampo della squadra di Allegri. Su di lui però c'è anche l'interesse di un'altra big del calcio italiano come l'Inter. E sempre parlando di mercato, occhi bene aperti: Giuntoli sarebbe molto vicino a chiudere un altro colpo<<<