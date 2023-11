Pavanello: “Juventus che sorpresa! Bravo Rugani a rispondere presente”

Roberto Pavanello ha parlato del primo quarto di stagione della Juve: tra gli elogi anche quello per Daniele Rugani, difensore sempre pronto

Intervistato a Radio Bianconera, Roberto Pavanello, firma de La Stampa, ha parlato di quanto ha fatto vedere fin qui la Juventus in stagione. Ecco le sue parole: “Per qualsiasi tifoso vincere divertendosi è la cosa più bella. Personalmente tra giocare bene e perdere, rispetto ad un successo privo di estetica, scelgo sempre la seconda opzione. La Juve già non partiva favorita, poi ci sono state le assenze di fagioli e Pogba, nelle ultime gare anche di Danilo per infortunio. Il tifoso quindi deve essere contento di trovarsi a soli due punti dall'Inter, un risultato che sorprende".