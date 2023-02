Juve, la ripresa degli allenamenti in vista della Fiorentina

Dopo la bella vittoria ottenuta all'Arechi per 3-0 contro la Salernitana, i bianconeri ieri hanno usufruito di un giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri. Oggi la squadra si è ritrovata alla Continassa per la ripresa degli allenamenti in vista del match contro la Fiorentina, in programma domenica alle 18.