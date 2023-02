Mercato Juve / Cambierà tutto, Elkann sogna questa formazione nel 2024

E' rimasta immobile la Juventus durante la finestra invernale, come d'altronde è accaduto a tante altre squadre di Serie A. La rosa bianconera almeno nei nomi è sicuramente importante, ma la prossima estate alla Continassa si prospetta una vera e propria rivoluzione. Tanti calciatori non rinnoveranno il contratto e tanti altri verranno messi da parte perché non ritenuti congrui al nuovo progetto della Vecchia Signora. In base a quanto raccolto nelle ultime settimane, abbiamo provato a ipotizzare quale formazione potrebbe riuscire a costruire John Elkann, desideroso di riportare in auge il "gioiello di famiglia". Andiamo a vedere ruolo per ruolo chi potrebbe andare a comporre l'undici juventino del prossimo anno<<<