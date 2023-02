Juventus: allenamento aperto, Pogba ancora fuori

I bianconeri sono scesi in campo alla Continassa per preparare la partita in programma domenica contro la Fiorentina

redazionejuvenews

La Juventus è scesa in campo questa mattina alla Continassa in vista della partita di domenica contro la Fiorentina, che arriverà ospite tra le mura dell'Allianz Stadium. I bianconeri sono scesi in campo in una seduta aperta ai tifosi ed ai giornalisti, e si sono intrattenuti con i supporter presenti per autografi e foto. Oltre al coinvolgimento dei tifosi presenti, la seduta ha dato anche alcune indicazioni circa le condizioni dei giocatori bianconeri.

Al campo infatti era presente insieme al resto della squadra Leandro Paredes, che però è sceso sul terreno di gioco con una fasciatura al ginocchi destro, segno che sta ancora recuperando dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime uscite. Se l'argentino era presente alla seduta, cattive notizie arrivano sempre dal centrocampo, con Pogba ancora assente e Rabiot che non è sceso in campo ed ha lavorato in palestra. Oltre a loro anche Bonucci non era presente alla seduta comune, ed ha lavorato inuma campo attiguo a quello della squadra.

Assente alla seduta anche Massimiliano Allegri, alle prese con alcuni sintomi influenzali. La squadra si ritroverà ora domani per continuare a preparare la partita contro la Fiorentina di Italiano, e per continuare a risalire la classifica in campionato.