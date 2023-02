Cassano: “Ad Allegri piace dire cagate, la Juve dovrebbe vincere lo Scudetto”

"Per quanto riguarda l’Inter ho visto una partita. Non posso dire lo stesso del Milan. Nel derby Pioli, ha buttato al cesso tre anni di lavoro. È stato un primo tempo imbarazzante . La cosa che a me dell’Inter invece dà fastidio è l’allenatore che si dice contento di aver vinto due derby. Ma è a -13 dal Napoli, per cosa è contento? L’anno scorso si è fatto soffiare il campionato dal Milan che era meno forte. Bisogna cambiare l’allenatore a giugno. Sta facendo un disastro".

"Roma? Solita partita: due calci piazzati, due gol. Partita decisa nei primi 10 minuti, Mourinho ha fatto tenere palla all'Empoli, ma i toscani hanno fato poco o niente, ma ha tenuto in mano il pallino del gioco. Giocando con 70.000 persone in casa non puoi fare questo, però da Mourinho non ti puoi aspettare niente. Lo ha fatto in 20 anni di carriera, continuerà ancora a farlo. La Roma ha il terzo monte ingaggi, i giocatori li ha presi lui, non io. I disastri li sta facendo lui, non io. Lui però guarda solo i risultati, però prima o poi la gente se ne accorgerà".