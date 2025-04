Rimedio: “Yildiz? Squalifica nel momento decisivo della stagione”

Alberto Rimedio, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle due giornata di squalifica a Yildiz.

Alberto Rimedio, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della squalifica di due giornata per Kenan Yildiz, che nella partita contro il Monza si è fatto espellere per condotta violenta. Ecco le sue parole alla Domenica Sportiva: “Il problema è che le due giornate di squalifica saranno le due gare decisive nel calendario della Juventus che dovrà affrontare in trasferta in casa di Bologna e Lazio, due concorrenti dirette per la qualificazione alla prossima Champions League”.

Su Yildiz

"Quindi questa ingenuità grave di Yildiz, che però possiamo ricondurre alla giovane età e all'inesperienza visto che deve compiere ancora 20 anni, può pesare molto sul cammino della Juventus perché comunque è uno dei giocatori di maggior talento".